Türk Prysmian Kablo, beş kıtadan sektör profesyonellerine ev sahipliği yapacak olan17. Uluslararası SolarEX İstanbul Fuarı’nda yeni ürün ve çözümlerinitanıtacak. Firma aynı zamanda Avrasya’nın en büyük fuarı olan SolarEX İstanbul’da ‘’Dikkat! Her Solar (PV) Kablo Aynı Değildir…’’ projesinin de lansmanını gerçekleştirecek.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl 10-12 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan 17. Uluslararası SolarEX İstanbul Fuarı,beş kıtadan ve 125’in üzerinde ülkeden yatırımcıya ev sahipliği yapacak.Dünya çapında enerji ve telekomünikasyon kabloları sektöründe lider olan Prysmian'ın Türkiye operasyonuTürk Prysmian Kablo; yenilikçi ürünleri, sürdürülebilir çözümleri ve projeleriyle Avrasya’nın en büyük Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı SolarEX İstanbul’da yerini alacak.

SEKTÖR PROFESYONELLERİNE DOĞRU SOLAR KABLO SEÇİMİNİ ANLATACAK

‘’Türkiye’yi SürdürülebilirYarınlara Bağlıyoruz’’misyonuyla çalışmalarını sürdüren Türk Prysmian Kablo, 17. SolarEX İstanbul Fuarı’nda 11 Nisan günü saat15:00’te6.Salon’da yer alan BrandTalks Alanı’nda yapacağı sunum ile "Dikkat! Her Solar (PV) Kablo Aynı Değildir…" projesinin lansmanınıgerçekleştirecek.Yenilenebilir enerji alanında yaptığı çalışmalardan yola çıkarak,Solar (PV) kablolar üzerine testler ve araştırmalar gerçekleştiren Prysmian, ürettikleri kabloların güvenlik, yüksek performans ve toplam proje maliyeti alanlarında sağladığı avantajları fuar katılımcılarına sunacak."Dikkat! Her Solar (PV) Kablo Aynı Değildir…" projesi, Türk Prysmian Kablo’nun 2012 yılında başlattığı "Dikkat! Her Kablo Aynı Değildir…" girişiminin dördüncü aşamasını oluşturuyor.