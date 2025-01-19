Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), 21-22 Ocak 2025 tarihlerinde en güçlü pazarı Almanya’da Munich Fabric Start the Source fuarına Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu gerçekleştiriyor. Türk moda endüstrisi Almanya pazarında büyüyecek.İZMİR (İGFA) - Fuar EHKİB’in 2025’te yapacağı ilk milli katılım fuarı olacak. Milli katılım organizasyonuna 10 hazırgiyim üreticisi firma katılım sağlayacak. Fuarın kumaş ve denim bölümleri de dahil edildiğinde yaklaşık 180 Türk üretici/ihracatçı firma fuarda yer alacak.

Tekstil pazarının en tanınmış fuarlarından olan ve dünya çapında tekstil alıcıları ve tedarikçilerini ağırlayan Munich Fabric Start Fuarı yılda 2 defa düzenleniyor. 2024 yılı eylül ayında düzenlenen fuara farklı ülkelerden 1.400 firma katılım sağlarken fuar 4.000 uluslararası katılımcı tarafından ziyaret edildi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, 2024 yılında sektörün yaşadığı sıkıntıların 2025’in ilk çeyreğinde de sürmesini beklediklerini, müşteri bulmanın en etkin yolunun fuarlardan geçtiğini, Almanya’nın en büyük hazırgiyim ihraç pazarımız olduğunu belirterek, MFS the Source fuarına EHKİB olarak düzenli katılım sağlanmasının önemli olduğunu, firmalarımızın 2.holde bulunan “The Source” alanında 2 gün boyunca ilkbahar-yaz 2026 koleksiyonlarını sergileyeceğini belirtti.

Sertbaş, “Almanya'nın 2023 yılındaki toplam hazır giyim ithalatı 46 milyar dolar seviyesinde. Almanya her ne kadar dünyanın 2. büyük giyim ithalatçısı olsa da ekonomik durgunluğun uzun sürmesi, iç talebin zayıflığının etkisiyle 2022 yılında yapılan 53 milyar dolarlık giyim ithalatı seviyesine henüz ulaşılamadı. Almanya’nın 2024 yılı 10 aylık dönemdeki toplam hazırgiyim ithalatı 40 milyar dolar seviyesinde, yıl sonunda bir önceki yıla yakın bir ithalat olması bekleniyor. Almanya, dünya genelinde ABD’den sonra ikinci büyük giyim ithalatçısıdır. Türkiye genelinde 2024 yılında Almanya’ya hazırgiyim ihracatımız geçen yıla göre %5 azalarak 2,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Almanya ihracat düşüşüne rağmen en büyük pazarımız olma konumunu korudu.” dedi.