Gıda ithalatında dünya lideri olan Amerika Birleşik Devletleri’ne Türk gıda ürünlerinin ihracatını artırmak amacıyla Ege İhracatçı Birlikleri’nin Ticaret Bakanlığı desteğiyle 5 yıl önce hayata geçirdiği Turkish Tastes isimli TURQUALITY Projesi, Türk lezzetlerinin Amerikalı şefler menülerinde daha yoğun kullanılmasını ve ABD’ye gıda ihracatımızın artmasını beraberinde getirdi.İZMİR (İGFA) - Türk gıda ürünlerinin ABD’ye ihracatı 5 yıllık dönemde 800 milyon dolardan 1,5 milyar dolar seviyesine çıkarken, TURQUALITY Projesi kapsamında Ege İhracatçı Birlikleri’nin Türkiye’de ağırladığı Amerika Aşçılar Federasyonu geçmiş dönem Başkanı Thomas Macrina, TURQUALITY Projesiyle Türk gıda ürünleriyle tanıştıktan sonra menülerinde Türk gıda ürünlerini daha fazla kullanmaya başladığını dile getirdi.

Levrek, zeytinyağı, kuru incir en çok kullandığım lezzetler” diyen Macrina, “Türk ürünlerinin lezzeti ve tazeliği çok iyi. Türk zeytinyağını diğer ülkelerin zeytinyağlarından ayırt edecek konuma geldim. Türk kuzusu dünyada tartışmasız 1 numara. Türkiye’deki kuzu etinin lezzeti dünyanın hiçbir yerinde yok. TURQUALITY Projesiyle kurduğumuz güçlü bağlar Türk ihraç ürünlerinin ABD pazarında daha güçlü temsilini beraberinde getirecek. Çok yakında ilk zeytinyağı siparişimizi vereceğiz. Türk markalı zeytinyağları ABD’ye gidecek. Zeytinyağlarını kuru meyve barları takip edecek. Zeytinyağı ve kuru meyve barları diğer Türk gıda ürünlerine öncülük yapacak. Diğer gıda ürünlerinin ABD’ye gitmesi daha hızlı yol alacak” dedi.

Chef Hall of Fame Üyesi ve US Foods Üst Düzey Yöneticisi Anthony M. Rizzo, ABD’de restoranların, otellerin, marketlerin yeni ve kaliteli ürünleri ürün gamlarına almak istediklerini, Türkiye’den daha önce gelen numunelerden talep yarattıklarını, son Türkiye ziyaretlerinin Türkiye’den yeni ürünlerin ABD pazarına girmesini sağlayacağının altını çizdi.

“Türkiye’deki insanların üretimdeki becerileri bizim ABD pazarında işimizi kolaylaştırıyor” şeklinde konuşan Rizzo şöyle devam etti: “Kaliteli üretim yapan bir tedarikçi bizim işimizi kolaylaştırıyor. Türk üreticilerinin hijyen ve sürdürülebilirliği ciddiye almaları ABD pazarında Türk gıda ürünlerinin daha fazla temsilini sağlayacak. Türk gıda sektörünün ABD pazarında ihracat hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefi son derece gerçekçi.”

UÇAK: “ŞEFLERLE KURDUĞUMUZ GÜÇLÜ BAĞLAR İHRACAT RAKAMLARIMIZA YANSIMAYA BAŞLADI”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ABD pazarında Türk gıda ürünlerinin konumunu güçlendiren TURQUALITY Projesi kapsamında 5 yıllık dönemde Amerikalı şefler, satın almacılar, üniversitelerle güçlü bağlar kurduklarını önümüzdeki yıllarda bu kurulan bağların ihracat rakamlarına olumlu yansımalarının görüleceğini vurguladı.

ABD VE JAPONYA’DAKİ FUARLARDA AMERİKALI ŞEFLERLE ORTAK HAREKET EDİLECEK

Ege Bölgesi’nin meyve sebze mamulleri, kuru meyveler, zeytin ve zeytinyağı, su ürünleri ve hayvansal mamuller, odundışı orman ürünleri, hububat bakliyat ve yağlı tohumlar başta olmak üzere gıda ürünleri üretim ve ihracatında Türkiye’de lider konumda olduğunun altını çizen Uçak, “Türkiye geneli ABD’ye gıda ihracatımız 2018 yılında 708 milyon dolar iken 2023 yılı sonunda 1 milyar 712 milyon dolara ulaştı. 2024 yılı sonunda 2 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. TURQUALITY Projemizin sonunda 5 milyar dolara yükselmek için büyük adımlar atıyoruz. Bu yolculukta Amerikalı şeflerin bizimle hareket etmesi çok kıymetli. Projemize verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde ABD’de yapacağımız tüm etkinlikleri birlikte yapacağımız gibi, 2025 yılı Mart ayında Japonya’da Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu yapacağımız Foodex Japan Fuarı’nda da birlikte olacağız” şeklinde konuştu.