ABDPost’un diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Fermilab’da usulsüzlükleri ifşa eden ve Kanada’ya protesto yürüyüşü başlatan Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek’in gözaltında olduğu resmen doğrulandı. Türk temsilcilikleri, Dölek’in haklarının korunması için süreci yakından takip ediyor.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost / ABD (İGFA) - ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Fermilab Laboratuvarı’nda araştırmacı olarak görev yapan Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek’ten bir süredir haber alınamıyordu.

Diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Dölek’in gözaltında olduğu Amerikan makamlarınca resmen teyit edildi. Ancak Dölek’in nerede tutulduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

USULSÜZLÜK İDDİALARI VE PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ

Dr. Furkan Dölek, Fermilab’da güvenlik açıkları ve usulsüzlükler tespit ettiğini öne sürmüş, sosyal medyada araştırmacıların güvensiz koşullarda çalışmaya zorlandığını paylaşmıştı. Bu paylaşımların ardından mobbinge maruz kaldığı, görevine son verildiği ve vizesinin iptal edildiği iddia edilen Dölek, sesini duyurmak için Kanada’ya tek kişilik protesto yürüyüşü başlatmıştı. Dölek’in, 27 Ağustos 2025’te ABD’nin Mohawk bölgesinde gözaltına alındığı belirtiliyor.

TÜRK TEMSİLCİLİKLERİNDEN YOĞUN TAKİP

New York Başkonsolosluğu kaynakları, Dölek’in gözaltında olduğunun doğrulandığını, ancak yer bilgisi verilmediğini aktardı. Amerikan makamları, Dölek’in haklarının korunduğuna dair güvence verdi. Türk temsilcilikleri, Dölek’in ailesiyle düzenli iletişim halinde olup, konsolosluk yetkililerinin doğrudan görüşme yapabilmesi için girişimlerini sürdürüyor.

New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, diplomatların “Aile gelişmelerden haberdar ediliyor. Yerinin tespiti, iletişim imkânı ve haklarının korunması için süreci yakından takip ediyoruz” dediğini aktardı. Diplomatik kaynaklar, Türk temsilciliklerinin Dölek’in haklarının korunması, ailesinin bilgilendirilmesi ve iletişim imkânı sağlanması için kararlılıkla çalıştığını vurguladı.