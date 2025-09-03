Afganistan’ın doğusunda yaşanan 6.0 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye, afetzedelere destek olmak için harekete geçti. AFAD ve Türk Kızılayı tarafından hazırlanan 25 tonluk insani yardım malzemesini taşıyan Milli Savunma Bakanlığı’na ait uçak, Celalabad Havaalanı’na iniş yaptı. Gıda, çadır, battaniye ve temizlik ürünlerinden oluşan yardım malzemeleri, en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.ANKARA (İGFA) - Afganistan’ın Kunar vilayetinde 31 Ağustos gecesi meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem, Kunar, Nangarhar, Laghman ve Kabil bölgelerinde büyük yıkıma neden oldu.

Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı felaketin ardından Türkiye, insani yardım çalışmalarına hızla başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Kabil Büyükelçiliği’nin sosyal medya paylaşımına göre, AFAD ve Türk Kızılayı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri Celalabad’a ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı’na ait bir uçakla Celalabad Havaalanı’na indirilen yaklaşık 25 tonluk yardım paketleri, Büyükelçilik müsteşarı ile İçişleir Müşaviri ve Kızılay personeli tarafından karşılandı.

Paketler içerisinde gıda, çadır, battaniye ve temizlik ürünleri bulunurken, yardım malzemelerinin, depremden en çok etkilenen Nurgul, Savkay, Vatapur, Manogay ve Çapa Dere ilçeleri ile Chapa, Dewgal ve Mazar vadilerindeki ihtiyaç sahiplerine en kısa sürede dağıtılması planlandı.

Heyelanlar dolayısıyla ulaşımın zorlaştığı bölgelere, Afgan ordusunun helikopter desteğiyle ulaşım sağlanacağı bildirildi.