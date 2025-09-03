A Millî Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçında Gürcistan ile karşılaşmak üzere Riva’dan hareket etti. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, Tiflis’te oynanacak kritik mücadele için hazırlıklarını tamamladı.İSTANBUL (İGFA) -Türkiye A Millî Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ne Gürcistan deplasmanıyla başlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Ay-Yıldızlılar, 4 Eylül 2025 Perşembe günü Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda saat 19:00’da Gürcistan ile karşılaşmak üzere Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nden yola çıktı.

https://twitter.com/MilliTakimlar/status/1963219710733935081

E Grubu’nda Gürcistan, Bulgaristan ve UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek olan A Millî Takım, grup liderliği için iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Grup birincilerinin doğrudan 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılacağı elemelerde, Ay-Yıldızlılar, Gürcistan deplasmanından 3 puanla dönerek avantaj elde etmeyi amaçlayan A Millî Takım, Gürcistan maçının ardından 7 Eylül’de Konya’da İspanya ile karşılaşacak.