Tüketici hakem heyetlerine başvuruda parasal sınırlar yeniden değerleme oranına göre artırıldı. Yeni rakamlar 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle geçerli olacak.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nca bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanunun 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 6. maddelerinde yer alan "Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ" ile tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda parasal sınır 149 bin TL olarak belirlendi.

Parasal sınırlar 2024 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 43,93 artırıldı.

Buna göre il veya ilçe tüketici hakem heyetlerine 2025 yılı için yapılacak başvuruların 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle geçerli olacağı bildirildi.

Hatırlanacağı gibi, İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkili olup, Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkilidir.