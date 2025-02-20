TÜİK'in açıkladığı Şubat ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranında arttı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Güven Endeksi'nde Şubat ayı verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 82,1 oldu.

Ocak ayında 81,0 olan Tüketici Güven Endeksi'nin Şubat ayında yüzde 1,4 oranında arttığı gözlenirken, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi de bir önceki aya göre yüzde 3,1 değişim göstererek 80,5'ten 83,1 endeksine ulaştı