Bengü ile Selim Selimoğlu’nun boşanma sebebi bakın neymiş! 6 yıl sonra... Bengü ile Selim Selimoğlu’nun boşanma sebebi bakın neymiş! 6 yıl sonra...
Tuğçe Tayfur'dan 3. bebek müjdesi! 'Aileye +1 yazalım'
Babası Ferdi Tayfur ile "soyadı" yüzünden mahkemelik olan Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla hamile olduğunu duyurdu. Tayfur, "Aileye +1 daha yazalım" notunu ekleyerek müjdeli...Devamı için tıklayınız