Tuğçe Tayfur'dan 3. bebek müjdesi! 'Aileye +1 yazalım'
Babası Ferdi Tayfur ile "soyadı" yüzünden mahkemelik olan Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla hamile olduğunu duyurdu. Tayfur, "Aileye +1 daha yazalım" notunu ekleyerek müjdeli...Devamı için tıklayınız
Trend Haberler
MasterChef Beyza yanık olayı nedir? MasterChef Beyza hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl?
İstanbul Sultanbeyli’de Görkemli Bayburtlular Şöleni
Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli'nin yeni sevgilisi şoke etti! Meğerse dizideki kardeşi...
Oyuncu Pelin Yoru'dan acı haber! 'Kızım Nerede?' dizisinin Jülide'siydi...
Kızıltuğ Son Yolculuğuna Uğurlandı
Bayburt Ülkü Ocakları Vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı