30 Ağustos’ta Bursa’dan start alan Uluslararası Rally Raid yarışı TransAnatolia, beşinci gününde yarışmacılarını Kapadokya’nın eşsiz doğasında ağırladı.BURSA (İGFA) - 30 Ağustos’ta Bursa’dan start alan uluslararası rally raid yarışı TransAnatolia’nın beşinci günü yarışın en kısa koşulan etabıydı. Yarışmacılar Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde doğal güzelliklerin içinde mücadelelerini sürdürdü.

Yarışın beşinci gününde Kapadokya’daki kamp alanından start alan yarışmacılar, günün en kısa etabıyla kısmen daha az yorucu bir günü geride bıraktı. Toplam 144 km ve iki etaptan oluşan yarışın beşinci günde Mustafapaşa, Soğanlı ve Kaleköy’den geçen yarışmacılar günü yeniden Kapadokya’daki kamp alanında noktaladı. Yarışmacılar yoğun tozla zaman zaman görüş mesafesinin azaldığı, yoğun su birikintilerinden geçerek, muhteşem manzaralara eşlik eden bir yarış gününü geride bıraktı.