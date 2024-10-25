Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Tekirdağ Valisi ve Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Soytürk başkanlığındaEdirne’de düzenlenen “Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu 2024 Yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısı”na katıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Düzenlenen toplantıda; Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Edirne Belediye Başkanı Av. Filiz Gencan Akın, Kırklareli İl Genel Meclis Başkanı Hakan Geriş, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Sezai Irmak ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin’de yer aldı.

Toplantı bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesi ile başladı. Ardından Ajansın “2024 Yılı Ara Faaliyet Raporu” görüşüldü ve “2024 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi”nde Revizyon yapıldı.Edirne İli Çevre Koruma Vakfı’nın TR21/23/TUR/0014 sözleşme numaralı “Tarihin Gölgesinde Gelişen TurizmProjesi”ne 6 ay süre uzatımı verilmesi hakkında görüşüldü.Sonrasında Süleymanpaşa Belediyesi’nin TR21/23/TUR/0016 sözleşme numaralı “Süleymanpaşa'da Gastronomi ve Kırsal Turizmin Geliştirilmesi Projesi”ne 6 ay süre uzatımı verilmesi hakkında görüşüldü.Akabinde “Trakya’nın Verimli KOBİ’leri Projesi”hakkında bilgi verildi.Dilek ve temennilerin sunulmasının ardından toplantı sona erdi.