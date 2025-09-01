Trabzon Büyükşehir Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla makine filosuna 17 yeni iş makinesi daha ekledi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin makine parkına dahil edilen 17 yeni iş makinesinin hizmete alım töreni, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in katılımıyla gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi Yalıncak Ek Hizmet Binası yerleşkesinde yapılan törene ayrıca; AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, HİDROMEK Türkiye Satış Müdürü Mehmet Emin Taylan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve kurum çalışanları katıldı.

İŞ MAKİNELERİMİZİ YENİLİYORUZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Göreve geldiğimiz andan itibaren ekonomik ömrü ortalama ve üzerinde olan iş makinelerimizi yeniliyoruz. Hizmet ağımız itibarı ile altyapı ve yol konusundaki çalışmalarımıza katkı sağlamak adına önemli çalışmalara imza atıyoruz. Geçen yıl 104 milyona mal olan 18 adet iş makinemizi filomuza kazandırmıştık. Böylece 84 olan makine parkımızı 102’ye çıkarmıştık. Bugün de 17 iş makinesini hizmete alıyoruz” diye konuştu.

İLÇELERİMİZE BİRLİKTE HİZMET EDECEĞİZ

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Filomuzu güçlendirdik. Geçen yıl 102’ye çıkardığımız iş makinesi sayımızı da böylece 119’a çıkardık. Hayırlı, uğurlu olsun. Göreve geldiğimiz andan itibaren makine parkımızdaki imkan ve kabiliyetimizi yüzde 41’lik bir oranla yükseltmiş olduk. Bugünkü teslimatımızla birlikte 160 milyonluk bir kısım daha finans olarak devreye alınmış oldu.

Bütün çalışmalarımızda olduğu gibi buna katkı sağlayan, destek olan kıymetli bakanımıza, milletvekillerimize, il başkanımıza, İlbank’ımıza, tedarikçi firmamıza teşekkür ediyoruz. Bir amacımız var: Güzel Trabzon’umuzdaki 825 bin insanımızın ulaşımını, erişimini, altyapısını, standardını yükseltmek ve daha iyi şartlarda yaşamalarını temin etmek.

Hep beraber el ele vereceğiz, 18 ilçemizde ve 716 mahallemizde güzel hizmetleri halkımızla buluşturacağız. Allah güzel hizmet yapmayı bizlere nasip eylesin. İş makinelerimiz Trabzon’umuza ve belediyemize hayırlı olsun.” Törende konuşan Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç da, yeni iş makineleriyle Trabzon'a güzel hizmetler yapılması temennisinde bulundular. Konuşmaların ardından dua edilerek yeni iş makineleri hizmete alındı.