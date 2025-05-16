Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve FIAT iş birliğiyle düzenlenen TOSFED Yıldızını Arıyor projesi, bu yıl yedinci kez gerçekleştiriliyor.İSTANBUL (İGFA) - Spor Toto, Petlas, Red Bull ve Apex Racing katkılarıyla gerçekleştirilen ve ehliyet sahibi, 28 yaş ve altı gençleri otomobil sporlarına kazandırmayı hedefleyen projenin elemeleri, TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde yapılacak. Katılımcılar, teorik eğitimlerin ardından Fiat Egea yarış otomobilleri ile zamana karşı yarışacak.

İki ayrı grup halinde planlanan elemelerin ilk kayıtları 16 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında, elemeler ise 23-24-25-26-27 Haziran tarihlerinde olacak.

İkinci eleme grubu kayıtları ise 01 Temmuz-01 Ağustos arasında yapılırken, ikinci grubun elemeleri 26-27-28-29-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Elemeler sonrasında verilecek ileri seviye eğitimler ve final elemelerinin ardından, en hızlı 10 erkek ve 4 kadın sürücü, herhangi bir bedel ödemeden Fiat Egea yarış otomobilleriyle 2025 TOSFED Yıldızını Arıyor serisinin 3 yarışında yer alma fırsatı elde edecek.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı yaptığı açıklamada “6 yıldır 3 bine yakın genç sürücüyü otomobil sporlarıyla tanıştırdığımız sosyal sorumluluk projemiz TOSFED Yıldızını Arıyor'a, bu yıl da devam ediyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ehliyet sahibi tüm gençlerimize açık olan bu projemiz sayesinde, yeni yetenekleri sporumuza kazandırmaya devam edeceğiz.” dedi.