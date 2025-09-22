Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyasını başlattı. Kampanyadan yararlanmak isteyenler 17 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.ANKARA (İGFA) - Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 oranında indirim uygulanacak. Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.

KONUT VE İŞ YERLERİ BORÇLARINA İNDİNİM

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunacak. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekecek.

Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.

BANKALARDAN KONUT KREDİSİ KULLANABİLECEK

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları bankaya giderken Site Yönetiminden "alacakları borcu yoktur" belgesi ve ilgili Belediyeden alacağı emlak beyan değerini gösterir belgeyi de yanında götürmesi gerekmektedir.

KAMPANYA 17 EKİM’E KADAR SÜRECEK

Kampanyadan yararlanmak isteyenler 22 Eylül Pazartesi gününden itibaren 17 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.

Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.