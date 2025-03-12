TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup çeyrek finalinde ilk maçta 12 sayı farkla yenildiği rakibi Surne Bilbao Basket karşısında son 14 saniyeye 12 sayı farkla önde girse de maçı son saniye basketiyle 102-93 kaybederek Avrupa’ya veda etti.BURSA (İGFA) - 2024-2025 Sezonunda ülkemizi Avrupa kupalarında FIBA Europe Cup’ta temsil eden TOFAŞ, çeyrek final rövanş karşılaşmasında İspanyol temsilcisi Surne Bilbao Basket evinde karşı karşıya geldi.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Alex Perez, Marcquise Reed, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Anzejs Pasecniks beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Anzejs Pasecniks ile buldu.

Tolga Geçim, Anzejs Pasecniks ve Marcquise Reed ile karşılık vererek 4. dakikada 11-10 öne geçen Bursa ekibi, Anzejs Pasecniks, Tolga Geçim ve Yiğitcan Saybir ile skor bulmaya devam ederek 7.30’da durumu 22-18 yaptı.

Uros Trifunovic’in üçlükleri sonrası Matthieu Gauzin’in serbest atış sayılarıyla ilk çeyreği 30-25 önde kapatan TOFAŞ Basketbol Takımı, ikinci periyodun başında da Kris Bankston ve J.J. O’Brien ile sayılar bulurken, Berk Demir’in üçlüğü 13. dakikada farkı 12’ye çıkardı: 39-27. Rakip sayılarına Alex Perez ve Marcquise Reed ikilisinin sayılarıyla karşılık veren TOFAŞ, Kris Bankston’ın basketleri sonrası soyunma odasına 53-46 üstünlükle girdi.

Üçüncü periyoda da Uros Trifunovic’in üçlüğüyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Yiğitcan Saybir ve J.J. O’Brien’ın sayılarıyla 9-0 seri bularak skoru 22. dakikada 62-46 yaptı. Bir üçlük de Yiğitcan Saybir ile bulan ev sahibi takım, Kris Bankston, Uros Trifunovic ve Marcquise Reed’in sayılarıyla 27. dakikada 15 sayılık fark (75-60) yakaladı. Çeyrek sonunda da Marcquise Reed ile sayılar bulan TOFAŞ, son periyoda 80-66 önde girdi.

Alex Perez’in sayılarıyla başladığı dördüncü çeyreğin başında farkı 19 sayıya (85-66) çıkaran TOFAŞ Basketbol Takımı, rakip sayılarına Marcquise Reed ile karşılık vererek son 5 dakikaya 90-75 üstün girdi. Surne Bilbao sayıları karşısında Marcquise Reed ve Alex Perez ile skor bularak bitime 3.11 kala skoru 95-84 yapan Bursa ekibi, rakip sayılarına engel olamayınca bitime 1.37 kala fark 7’ye indi: 95-88. Marcquise Reed ve Uros Trifunovic’in basketleri sonrası Alex Perez’in üçlüğü bitime 14 saniye kala farkı 12 sayıya (102-90) çıkarsa da Muhammad-Ali Abdur-Rahkman son saniye üçlüğüyle maçın skorunu belirledi: 102-93

Surne Bilbao karşısında TOFAŞ’ta Marcquise Reed 21 sayı; Alex Perez 18 sayı; Kris Bankston 14 sayı; Uros Trifunovic 13 sayı ve Yiğitcan Saybir 10 sayıyla oynadı.

İspanya’da oynanan ilk maçta rakibine 84-72 mağlup olan TOFAŞ Basketbol Takımı, rövanş maçında farkı karşılaşma içinde 19 sayıya kadar çıkarsa da parkeden son saniye basketiyle 9 sayılık farkla mağlup ayrılınca Avrupa mücadelesini bu maçla noktalamış oldu.