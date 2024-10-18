AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 6. ayağı olan İzmir Kınık Belediyesi Ali Ramiz Özkan Tırmanma Yarışı, 19-20 Ekim tarihlerinde ICRYPEX, Kınık Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv katkılarıyla gerçekleştirilecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Motorsporları ve Otomobil Spor Kulübü (İMOK) tarafından organize edilen ve Kınık Köseler yolu üzerinde belirlenen 6,3 kilometrelik parkurda koşulacak yarışta 5 ayrı kategoride 25 otomobilin mücadele edecek. 19 Ekim Cumartesi saat 17.30'da Kınık Taksi Meydanı'ndaki start seremonisi ile başlayacak organizasyonda, 20 Ekim Pazar günü saat 12.30’da ilk aracın startı verilecek.
Tırmanmada sıradaki randevu Kınık
AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 6 ayağı olan İzmir Kınık Belediyesi Ali Ramiz Özkan Tırmanma Yarışı, 19-20 Ekim tarihlerinde ICRYPEX, Kınık Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv katkılarıyla gerçekleştirilecek
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