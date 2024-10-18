AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 6. ayağı olan İzmir Kınık Belediyesi Ali Ramiz Özkan Tırmanma Yarışı, 19-20 Ekim tarihlerinde ICRYPEX, Kınık Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv katkılarıyla gerçekleştirilecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Motorsporları ve Otomobil Spor Kulübü (İMOK) tarafından organize edilen ve Kınık Köseler yolu üzerinde belirlenen 6,3 kilometrelik parkurda koşulacak yarışta 5 ayrı kategoride 25 otomobilin mücadele edecek. 19 Ekim Cumartesi saat 17.30'da Kınık Taksi Meydanı'ndaki start seremonisi ile başlayacak organizasyonda, 20 Ekim Pazar günü saat 12.30’da ilk aracın startı verilecek.