Bursa BUSADER, yeni dönemin ilk kahvaltılı toplantısını gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa BUSADER her ay gerçekleştirdiği ‘5Üye 5Dk’ kahvaltılarına başladı. Villa Verde’de gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren Bursa BUSADER Başkanı Elif Evke, hayata geçirmeyi planladıkları çalışmaları anlattı.

Başkan Elif Evke, BUSADER Federasyonu olarak iki yıl boyunca işlenecek ‘Yenilebilir Dünya İçin El Ele’ projesi kapsamında sürdürülebilirlik alanında yapılacak çalışmalardan bahsederek, “Geçtiğimiz hafta İstanbul BUSADER’in ev sahipliğinde düzenlenen lansman toplantımızda Federasyon Başkanımız Zerrin Özgüle projelerimizi anlattı ve sürdürülebilirlik beyanımızı yayınladı. Bu konuda birçok çalışmamız var. Zeytin çekirdeklerinden imal edilerek yapılan termoslarımızla farkındalık yaratarak, bunları ilgili projelerimiz yararına bağışçılarımızla buluşturacağız. Yaptığımız tüm etkinliklerde yaydığımız karbon salınımını nötrlemek amacıyla gerekli hesaplamaları yaparak neden olduğumuz karbon salınımı kadar ağaç dikecek, bu şekilde çevremizi ve dünyayı korumaya devam edeceğiz.

Toplantıya katılan BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle ise sürdürülebilirlik konusunu çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik olarak üç bölüme ayırdıklarını belirterek, bu konularda hep birlikte önemli adımlar atacaklarını söyledi.

Dünyanın maalesef artık doğal kaynaklarını tükettiğini söyleyen Zerrin Özgüle, "Eğer doğal kaynaklarımızı israf etmeden dönüştürerek kullanabilirsek gelecek kuşaklarımıza daha güzel, daha yaşanabilir bir dünya bırakacağız. Bu konuda kendi bünyemizde bir komite kurduk. Bu komitemizde birbirinden değerli, uzman isimler görev alıyor. Federasyon yönetim kurulu üyelerimiz ve tüm başkanlarımızla birlikte ciddi bir çalışmanın içine girdik ve derneklerimizin önemli projelere imza atmalarını bekliyoruz. Aynı zamanda federasyonumuz adına BUSADER Ormanı kurmak istiyoruz. Sürdürülebilirlik konusunu, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik olarak üç bölüme ayırdık ve bu konularda elimizden geldiğince önemli projeler yapmaya çalışacağız. Hep birlikte güzel bir döneme giriyoruz. Geçen dönemde hep birlikte bir bütün olarak yaptıklarımız ödüllerle hakkını buluyor. İmece usulü ile çok önemli bir iş yaptık ve 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Hatay İlimizin Samandağ İlçesi’ne yönelik bir farkındalık oluşturduk. Yaşadığımız tüm zorluklara rağmen Samandağ’a BUSADER İlkokulu’nu kazandırdık. Oradaki çocukların mutluluğunu, ailelerin bizlere bakışlarını gördük. Bu anlamda hepiniz tebrik ve takdir ediyorum" diye konuştu.

Daha sonra toplantının konuşmacı konuğu Dr. Aslı Aktümen, katılımcılara ‘Psikolojik sağlık seminerleri, sanat ile terapi ve sinematerapi’ konularında bilgiler aktardı. Dr. Aslı Aktümen, günümüzde özelikle sosyal medyanın günlük hayattaki yoğun etkisi ile bir rekabet ortamı oluştuğunu ve bu durumun bireyleri olumsuz etkilediğini söyledi. Bireylerin öncelikle bu etkilerden korunabilmek için kendilerini ve çevrelerini olduğu gibi kabullenip, kıyaslama yapmaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi.