Türkiye genelinde 61 ihracatçı birliği ve 150 bin ihracatçının çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi Bölgesel İhracat Buluşmaları kapsamında Ege İhracatçı Birlikleri üyeleriyle buluştu.İZMİR (İGFA) - 2025 yılının ilk Bölgesel İhracat Buluşması’nı Birliklerimiz ev sahipliğinde gerçekleştiren Türkiye İhracatçılar Meclisi, sonrasında İzmir’in ihracatta gururu firmaları ziyaret etti.

TİM Yönetim Kurulu’nun Pınar Et ile başlayan ziyaret programı, Aliağa’da Socar Türkiye Tesisleri ve İzmir Demir Çelik A.Ş. ziyaretiyle tamamlandı.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve TİM Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı ziyaretlere; Birliklerimizi temsilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Birol Celep eşlik etti.

Ayrıca Türk Eximbank, Türk Ticaret Bankası ve İGE A.Ş. tarafından “İhracatçılar İçin Finansman Desteği” konularında da bilgi paylaşımları yapıldı.

2025’TE ENFLASYONLA KURUN PARALEL HAREKET ETMESİ GEREKİYOR

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 2025’e 280 milyar dolarlık ihracat hedefiyle başladıklarıyla dikkati çekti.

"Bu yıl ihracatımızı yaklaşık yüzde 7 artırmayı hedefliyoruz" diyen Gültepe, "2024’te özellikle bazı sektörlerde rekabetçiliğimiz zarar gördü. Bu yıl aynı şekilde devam etmemeli. Hiç değilse bu yıl enflasyonla kurun paralel hareket etmesi gerekiyor. Enflasyonla mücadele tamam. Ama sanayiyi de unutmamalıyız. Üretimi ve ihracatı destekleyecek politikaların hızla devreye alınması gerekiyor. Aksi takdirde üretim ve ihracatımız sürdürülebilir olma özelliğini kaybeder. Bu da ekonominin lokomotifi olan ihracatın yavaşlaması anlamına gelir. Elbette böyle bir ihtimali düşünmek bile istemiyoruz. Dolayısıyla 2025’te enflasyonla kurun paralel hareket etmesi gerekiyor. Bu bizim yüksek kur istediğimiz anlamına gelmiyor. Aksine hiçbir zaman böyle bir talebimiz olmadı" diye konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise sanayi istihdamındaki toplam kaybın 500 bin kişi olduğuna dikkati çekerek, "Yani, sanayide istihdam edilip ayrılan ya da işsiz kalan her 2 çalışandan 1’i tekstil ve konfeksiyon sektöründen ayrılmış. Bildiğiniz üzere asgari ücret 22.104 TL olarak açıklandı. Bölgesel asgari ücreti tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Rakip ülkelerle kıyaslandığında son dönemde artan maliyetlerimiz nedeniyle rakiplerimize göre %40-50 daha pahalıyız. Yeniden değerlendirme oranını devlet kendi alacakları için yüzde 44 belirledi, biz de buna paralel bir döviz artışı talep ediyoruz. Son dönemde uygulanmakta olan ekonomik programın temel bir eksikliği olarak, reel sektör ve sanayiye yeterli desteğin verilmediği, ekonomi yönetiminin büyük oranda finansal bir perspektifle yürütüldüğü görülmektedir. Bu durum, reel sektörün çok ciddi bir çıkmaza girmesine neden olmaktadır.” dedi.