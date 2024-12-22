Ticaret Bakanlığı, 614 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdiANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Kasım ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listelerini bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre, geçen ay 614 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 3 hariçte işleme izin belgesi ile 113 yurt içi satış ve teslim belgesi verildi. Firma talebine istinaden 21, resen 13 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.​​​​​​​

Söz konusu listelere ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz

–– 2024 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

–– 2024 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

–– 2024 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

–– 2024 Yılı Kasım Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

–– Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi