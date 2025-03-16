Şubat ayında 600 firmaya dahilde işleme izin belgesi düzenleyen Ticaret Bakanlığı, 19'u talep üzerine, 7'si resen olmak üzere toplamda 26 dahilde işleme belgesini de iptal etti.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Şubat ayında dahilde işleme rejimi kapsamında 600 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Firma talebine istinaden 19, resen 7 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.​​​​​​​

Söz konusu belgelerin listelerine ulaşmak için aşağıdaki linklerin üzerine tıklayabilirsiniz

–– 2025 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi –– 2025 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi –– 2025 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi –– 2025 Yılı Şubat Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi –– 2025 Yılı Şubat Ayına Ait Resen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi