150 ülkede faaliyet gösteren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) aracılığıyla Venezuela'da son teknoloji sağlık tesisleri yapıldı. Venezuela Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu, bunun Karayipler ülkesi için kültürel bir destek olduğunu vurguladı.

DULCE FELİCİANO

VENEZUELA (İGFA) - Teresa Carreño Tiyatrosu'nda çalışan yaklaşık 300 sanatçı, Venezuela ve Türkiye'nin ortak yatırımıyla açılan Sanat Sağlık Birimi'ndeki gelişmiş hizmet ve olanaklardan yararlanıyor.

Etkinliğe katılan Venezuela Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu, diplomatik misyonun sanatçıların çeşitli faaliyet alanlarında kapsamlı fiziksel ve ruhsal bakımları için iyileştirme çalışmaları yürüttüğünü ve son teknoloji ekipmanlar sağladığını belirtti.

"150 ülkede faaliyet gösteren Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir kurum olan Türk İşbirliği, Koordinasyon ve Kalkınma Ajansı (TİKA), Büyükelçiliğimiz ve Teresa Carreño Tiyatrosu aracılığıyla tiyatrodaki sağlık merkezi tesislerinin yenilenmesi projesinin açılışını yapmak üzere Caracas'taki Teresa Carreño Tiyatrosu'nda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Teresa Carreño Tiyatrosu'nun Venezuelalılara, Caracas halkına kültür getirmek ve üst düzey etkinlikler düzenlemek için gösterdiği büyük çabanın farkındayız (...) ve dost bir ülkeden geldiğimiz için, büyük tiyatro profesyonellerinin, sanatçıların, idari personelin ve ailelerinin çalışmalarına küçük de olsa katkıda bulunabilmek bizim için bir onur."

Büyükelçi Karamanoğlu, TİKA Ajansı aracılığıyla 2008 yılından bu yana ülkede kültür, sağlık ve eğitim alanlarında 35 proje hayata geçirdiğini belirtti. "Bu proje sağlık ve kültürü bir araya getirdiği için sembolik önem taşıyor (…) Venezuela kültürünü destekliyor, ama aynı zamanda sağlığı da destekliyor, bu da bizi daha da gururlandırıyor."

TİKA'nın tüm Güney Amerika kıtasına hizmet veren merkezinin Kolombiya'nın Bogota kentinde bulunduğunu vurgulayan Arreaza, "Diplomatik misyon olarak proje ve girişimleri alıyoruz, ön değerlendirmeler yapıyoruz, projeleri hazırlıyoruz, Bogota'ya gönderiyoruz ve ardından Ankara'daki ofisle analiz ediyoruz.

Teresa Carreño Tiyatro Sağlık Birimi, TTC'de çalışan çeşitli sanat dallarından yaklaşık 300 sanatçıya kalıcı olarak hizmet verecek. Boya, klima, aydınlatma ve son teknoloji ekipmanlarla yenilenen iki mekanda fizyoterapi, dahiliye, jinekoloji, ultrason, konuşma terapisi, ergoterapi, konuşma terapisi, iş sağlığı ve güvenliği, beslenme uzmanı ve diyetisyen, psikoloji ve travmatoloji hizmetleri sunulacak.

Teresa Carreño Tiyatro Vakfı Başkanı Gustavo Arreaza ise, projenin hayata geçirileceği duyurulduğunda, hizmetlerin iyileştirilmesi ve her iki alanın da bakıma uyarlanması için tüm yönlerin değerlendirildiğini belirtti.

“Bu alanların optimizasyonu, Venezuela ve Türkiye arasındaki dostluğun düzeyinin bir göstergesi. Sanatçılarımızın sağlığı her şeyden önce geliyor. Bir dansçıyı yüksek performanslı bir atlet olarak tanımlamayı seviyorum ve en iyi şey zamanında sağlık hizmetine erişebilmek. Bunun boyutunun bu kadar büyük olacağını hiç düşünmemiştik (…) kapılar, aydınlatma, son teknoloji ekipmanlar (…) Teresa Carreño Tiyatro Vakfı, tüm dünyayla bir dostluk sistemi kurmaya kendini adamıştır (…) Rusya, Çin, Türkiye, Küba ve Fransa gibi birçok ülkeyle ilişkilerimiz var. Her gün bir adım daha ileri gidiyoruz; kültürün temel olduğuna inanıyoruz (…) Komutanımız Chávez bir keresinde şöyle demişti: “İnsan bilincinin gerçek dönüştürücü kaynağı kültürdür” ve bir bakıma bu, yönetimi, kültürü parlatmayı gösteren ortak noktadır.”