Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın paylaştığı Ödemeler Dengesi İstatistiklerinden derleyerek hazırladığı “Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bültenine” göre, 2025 yılının Temmuz ayında, Türkiye’ye 2 milyar dolar değerinde Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişi gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi İstatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bültenini yayımladı

Paylaşılan son güncel resmi verilere göre, 2025 yılının Temmuz ayında, Türkiye’ye, 2 milyar dolar değerinde UDY girişi gerçekleşti. Merkez Bankası'nın güncel istatistikleriyle birlikte, yılın ilk 7 ayında Türkiye’ye gelen toplam UDY miktarı, 8,4 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk 7 ayında 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 33’lük bir artış kaydedilirken 2003 yılından bu yana Türkiye’ye gelen toplam UDY girişi 282 milyar doları aştı.

Temmuz ayında gerçekleşen toplam UDY girişi 2 milyar dolar olarak hesaplanırken bu yatırımların 1,5 milyar doları yatırım sermayesi şeklindeydi. Temmuz ayındaki toplam UDY’nin 181 milyon doları borçlanma araçları, 358 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildi. Aynı ay içerisinde yatırım tasfiyelerinin 7 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisiyle, toplam UDY girişi 2 milyar dolar oldu.

GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI, EN FAZLA YATIRIM ÇEKEN SEKTÖR OLDU

Toplam 1,5 milyar dolarlık yatırım sermayesi girişinde 814 milyon dolarlık yatırım girişi ile “gıda, içecek ve tütün ürünleri imalatı’’ yüzde 54’lük bir pay aldı. Toptan ve perakende ticaret, geçmiş kümülatif performansının üzerinde bir performans sergilemeye devam ederek 353 milyon dolarlık yatırımı ile aynı ay içerisinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 24’ünü çekti.

Temmuz ayında en fazla uluslararası yatırım Hollanda’dan geldi

2003-2024 döneminde toplam yatırımların yüzde 58’ini gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri, 2025’in Temmuz ayında yüzde 79’luk bir pay aldı. Bu artışta 902 milyon dolarlık yatırımla Hollanda öne çıkarken, aynı ayda en çok yatırım yapan diğer ülkeler 200 milyon dolarla Almanya ve 153 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.