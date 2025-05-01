Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.ANKARA (İGFA) - TEKNOFEST, her yıl olduğu gibi bu yıl da havacılık, uzay ve teknoloji alanındaki yenilikleri sergileyerek katılımcılara ilham vermeyi hedefliyor. Festival, KKTC’de ilk kez düzenlenmesiyle bölge halkı ve ziyaretçiler için büyük bir heyecan kaynağı oldu. Eski Ercan Havalimanı’nın geniş alanında kurulan stantlar, sergiler ve etkinliklerle, katılımcılar hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’daki eski Ercan Havalimanı’nda başlayan TEKNOFEST, bilim ve teknoloji tutkunlarını bir araya getiriyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), festivalde iki tematik çadırla yer alarak ziyaretçilere bilimsel içerikler, deneysel atölyeler, teknoloji uygulamaları ve bilgi yarışmaları sunuyor. TÜBİTAK’a bağlı BİLGEM, MAM, RUTE, SAGE, UME, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ve BİTO, stantlarda yenilikçi projelerini tanıtıyor.

Festivalde, 86 finalist takım ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite seviyelerinde projelerini sergiliyor. Azerbaycan, Pakistan, KKTC ve Afganistan’dan 8 takımın katıldığı yarışmalarda, yaklaşık 260 öğrenci projelerini ziyaretçilere anlatıyor. İlk üç gün boyunca 4 jüri odasında değerlendirmeler yapılacak. Ayrıca, BİTO’nun “Ufkun Ötesinde” sergisinde, Türkiye’nin ilk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in uzay görevlerinden deneyler, CUPOLA modülü, astronot eşyaları ve interaktif düzenekler yer alıyor.

22 ÜLKEDEN YOĞUN KATILIM

TEKNOFEST KKTC’ye 22 ülkeden 47 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Türkiye ve KKTC’nin yanı sıra Afganistan, Almanya, Azerbaycan, Endonezya, Pakistan ve daha birçok ülkeden katılımcılar festivalde yer alıyor. 268 finalist takım ve 1083 üye, 6 ana ve 13 alt kategoride yarışıyor. Yarışmalar arasında “Sosyal İnovasyon”, “Uçan Araba Simülasyon”, “Turizm Teknolojileri”, “TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan”, “KKTC Araştırma Projeleri” ve “Drone Şampiyonası” bulunuyor. Finalde 6 ülkeden takımlar mücadele ederken, KKTC’den 20 finalist takım ve 103 üye yarışmalarda boy gösteriyor.

TEKNOFEST, teknoloji ve inovasyonun sınırlarını zorlayarak, gençlerin bilimsel merakını artırmayı ve uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Festival, KKTC’nin teknoloji ekosistemine katkıda bulunurken, bölgeyi uluslararası arenada daha görünür kılıyor.

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC'ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin TEKNOFEST'in internet sitesi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.

Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor.

Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.