Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB), 18-22 Ağustos 2025 haftasında Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasası’nda buğday, mısır ve arpa fiyatlarında genel bir artış gözlendiğini duyurdu. Buğday Ekmeklik Endeksi yüzde 3,36 ile en yüksek haftalık artışı kaydederken, Arpa Endeksi yüzde 1,16 düşüş gösterdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB), Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasası’nda 18-22 Ağustos 2025 haftasına ilişkin tarımsal ürün fiyatları ve endeks verilerini yayımladı.

TÜRİB verilerine göre, buğday ve mısır fiyatlarında haftalık artışlar dikkat çekerken, arpa fiyatları hafif bir düşüş gösterdi. Endekslerdeki yükseliş, tarımsal ürün piyasalarında güçlü bir talep ve fiyat artışı eğilimini yansıtıyor. Özellikle Buğday Ekmeklik Endeksi’ndeki yüzde 3,36’lık artış, ekmeklik buğdaya olan talebin yüksek olduğunu gösteriyor.

Yıllık bazda ise tüm ürünlerde yüzde 30’un üzerinde fiyat artışı, tarımsal ürün piyasalarının dinamik yapısını ortaya koydu.

En çok işlem gören “Buğday Ekmeklik Kırmızı 3. Sınıf” ürünler, 18 Ağustos Pazartesi günü 12,10 TL/kg açılış fiyatıyla işlem gördü ve ağırlıklı ortalama fiyatı aynı seviyede kaldı. 22 Ağustos Cuma günü ise ağırlıklı ortalama fiyat 12,74 TL/kg’a yükseldi. Haftalık işlem ortalaması 12,59 TL/kg olarak gerçekleşti.

“Buğday Makarnalık 2. Sınıf” ürünler, haftaya 12,00 TL/kg’dan başladı, ağırlıklı ortalama fiyatı 13,27 TL/kg oldu. Cuma günü bu fiyat 13,35 TL/kg’a çıktı. Haftalık işlem ortalaması 13,24 TL/kg olarak kaydedildi.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda mısır ise Pazartesi günü 10,80 TL/kg’dan açılan mısır, ağırlıklı ortalama fiyatı 10,89 TL/kg ile işlem gördü. Cuma günü bu fiyat 11,02 TL/kg’a yükseldi. Haftalık işlem ortalaması 10,98 TL/kg oldu.

Arpa haftaya 10,70 TL/kg’dan başlayan arpa, ağırlıklı ortalama fiyatı aynı seviyede kaldı. Cuma günü fiyat 10,60 TL/kg’a geriledi. Haftalık işlem ortalaması 10,66 TL/kg olarak gerçekleşti.