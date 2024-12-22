Uzun zamandır beklenen sinema özlemini giderecek olan Aşk ve Yemek, 7 Şubat 2025’ten itibaren tüm Türkiye’de sinema izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Şampiyonlar ligi gibi oyuncu kadrosu, dev prodüksiyonu ve sıcacık hikayesi ile, Uğur Güneş, Osman Sonant, Bülent Şakrak ve Ceren Taşçı’nın kardeşleri canlandırdığı film, sinemaseverlerin gönlünde taht kuracak.

Yönetmenliğini Müge Uğurlar’ın yaptığı, Makbule Kosif ve Derya Kara’nın senaryosunu yazdığı filmin diğer oyuncu kadrosu da şampiyonlar ligi gibi. Hande Doğandemir, Hatice Aslan, Emre Basalak, Ferhat Işıktaş, Gün Akıncı, Merve Özgüneş, Oğuzhan Şener ve Yusuf Baymaz’ın da yer aldığı film, İpek Yolu’nun geçtiği, doğası ve yemek kültürü ile Türkiye’nin öne çıkan şehirleri arasında yer alan Tokat’ta çekildi.

Komedi dozu yüksek olan ‘Aşk ve Yemek’in sıcacık hikayesini izleyen sinema severler, bir taraftan aşka doyacaklar, diğer taraftan da birbirinden lezzeti yemekleri görünce acıkacaklar.

Baba mesleği kebapçılık yapan Adanalı dört kardeş Civan (Uğur Güneş), Derviş (Osman Sonant), Feride (Ceren Taşçı), ortanca kardeş Ruşen’in (Bülent Şakrak) yaşadıkları yerde herkesi dolandırması nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalırlar. Doğru ve dürüst olmayı en büyük erdem sayan bu aile, ortadan kaybolan kardeşleri Ruşen’i geride bırakarak yeni bir hayat kurmak için Samsun’a doğru yola çıkarlar. Ancak bu yolculuğun onlara büyük sürprizler hazırladığından habersizdirler. Bu sürprizler o kadar büyüktür ki, tüm kardeşlerin hayatları baştan aşağı değişecek ve hepsi geri dönülmez bir yola girecektir.

B12 Medya / Emre Balık, Q Medya / Uğur Güneş, SBS Medya / Müge Uğurlar ve Famelog Content /Şule Şentürk’ün ortak yapımıyla sinema dünyasına kazandırılacak olan ‘Aşk ve Yemek’, A90 Pictures’in dağıtımıyla sinema izleyicisi ile beyazperdede buluşacak.