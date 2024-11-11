2023 Yılı Sürdürülebilirlik İlerleme Raporu’nu açıklayan Sütaş, geliştirdiği ve Türkiye’nin dört bir yanında yer alan entegre tesislerinde uyguladığı “Çiftlikten Sofralara” iş modeli ile gıda zincirinin bütününde sürdürülebilirliğin sağlanmasını öngören “Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat – Çiftlikten Çatala” stratejisinin Türkiye’deki en güçlü örneğini oluşturuyor.

İSTANBUL (İGFA) - 2023 Yılı Sürdürülebilirlik İlerleme Raporu’nu açıklayan Sütaş, geliştirdiği ve Türkiye’nin dört bir yanında yer alan entegre tesislerinde uyguladığı “Çiftlikten Sofralara” iş modeli ile gıda zincirinin bütününde sürdürülebilirliğin sağlanmasını öngören “Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat – Çiftlikten Çatala” stratejisinin Türkiye’deki en güçlü örneğini oluşturuyor.

Sütaş Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Duygu Yılmaz, “Çiftlikten Sofralara iş modelimiz ile yenilenebilir enerji üretimimizi artırıyor, onarıcı tarım ve sürdürülebilir süt hayvancılığı ilkelerine uygun faaliyet gösteriyor, su ve enerjiyi verimli kullanıyor, sıfır atık hedefi ile çalışıyoruz. Biyogaz tesislerimizde, çiftliklerimizin gübreleri ve organik atıklardan elde ettiğimiz yenilenebilir enerji ile üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı salımının üç katı karbon emisyonunu engelledik” dedi.

Küresel iklim değişikliğinin etkilerini daha güçlü hissettiğimiz bu dönemde, gelecek nesillerin gıda güvenliğini sağlayabilmek için tarım ve gıda sektörünün sürdürülebilir yöntemlerle üretime devam etmesi daha da önem kazanıyor. Döngüselliği esas alan “Çiftlikten Sofralara” entegre iş modeli ile gıda zincirinin bütününde sürdürülebilirliğin sağlanmasını hedefleyen Sütaş, “Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat – Çiftlikten Çatala” stratejisinin Türkiye’deki en güçlü örneğini oluşturuyor. 2015 yılından bu yana hazırladığı sürdürülebilirlik raporlarını düzenli olarak kamuoyu ile paylaşan Sütaş, “2023 Yılı Sürdürülebilirlik İlerleme Raporu”nu yayınladı.

“Çiftlikten Sofralara Sürdürülebilir Yarınlara” anlayışıyla yaptıkları sürdürülebilirlik çalışmalarını paylaşan Sütaş Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Duygu Yılmaz, iklim değişikliği ile mücadelenin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Yılmaz; “Çiftliklerimizin gübreleri ve organik atıkları işleyerek elektrik, buhar ve sıcak su elde ettiğimiz biyogaz tesislerimiz ile önemli sonuçlara ulaşıyoruz. 2023 yılında 4 entegre tesisimizde, biyogazdan elektrik üretim kapasitemizi 20,2 MWh’e, termal enerji üretim kapasitemizi de 19 MWh’e çıkardık. Biyogaz tesislerimizde ürettiğimiz elektrik enerjisi; üretim tesislerimizin tümünün elektrik ihtiyacının yüzde 88’ine eşdeğer seviyeye ulaştı. Böylece 2023 yılında, kendi operasyonlarımızdan kaynaklanan (kapsam 1 ve 2)sera gazı emisyonlarının 3 katından daha fazlasının salımını önlemiş olduk. Ayrıca verimlilik projeleri, süreç optimizasyonları ve yenilenebilir enerji yatırımları ile 2023 yılında bir önceki yıla göre emisyon yoğunluğumuzda yüzde 9 oranında düşüş sağladık” dedi.

“TOPLUMUN TÜM KESİMLERİ İÇİN DEĞER YARATIYORUZ”

“Özüne sürdürülebilirliği alan entegre iş modelimiz ve stratejilerimiz, doğal olarak “bireylerin sağlığı ve mutluluğuna”, “toplumun gelişimi ve refahına”, “çevrenin sürdürülebilirliğine” katkıda bulunmamızı sağlıyor” diyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin dört bir yanında yer alan entegre tesislerimizle, bulunduğumuz bölgelerde özellikle kırsal kalkınmaya önemli katkılar sağlamaya ve toplumun tüm kesimleri için değer yaratmaya devam ediyoruz. İneklerimizin doğal ve sağlıklı yemlerle beslenebilmesi için, sözleşmeli üretim modeli ile yem bitkisi yetiştiriyor; çiftçilerimizi, toprağın hazırlanmasından uygun tohum seçimine, verimli sulama sistemlerinin geliştirilmesinden organik ve organomineral gübre temini ve hasat faaliyetlerine kadar birçok konuda destekliyor ve uzmanlaşmalarını sağlıyoruz.”

2023 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSINDA ÖNEMLİ İLERLEME SAĞLANAN BİR YIL OLDU

Yenilenebilir enerji üretimini artıran, onarıcı tarım ve sürdürülebilir süt hayvancılığı ilkelerine uygun faaliyet gösteren, sıfır atık hedefi ile çalışan Sütaş’ın 2023 yılı sürdürülebilirlik karnesinde yer alan verilerden bazıları şöyle: "2023 yılında toplam 786.474 ton organik atık işlenerek 98.394 MWh elektrik enerjisi, 56.759 ton buhar ve 58.142 MWh sıcak su üretildi. 2023 yılında tarlalara kazandırılan organik madde miktarı 51 bin ton oldu. Böylece 50 bin ton/yıl olarak belirlenen 2025 hedefine şimdiden ulaştı. Ayrıca bu sayede 2023 yılında 112 bin, 2020 yılından bu yana da 239 bin dekar arazi daha verimli hale getirildi. Ürün verimini artırmanın yanı sıra toprakların organik yapısı zenginleştirip, su ve karbon tutma kapasitesinin artması sağlandı.

Yenilenebilir enerji üretim kapasitesini artırmak için çiftliklerinin çatılarını güneş enerjisi yatırımıyla değerlendirme hedefi doğrultusunda, 2023 yılında Aksaray ve Tire Entegre Tesislerinde toplam 10,38 MWp’lik çatı GES ve Bingöl Entegre Tesisleri’ndeki 1 MWp’lik güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı devreye alındı. 2025 yılı hedefi olan 25 MWp’e ulaşmak için diğer lokasyonlarındaki çalışmaları devam ediyor. 2020 yılından bu yana plastik ambalajlardaki malzeme miktarını azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Sütaş, bugüne kadar ambalajlarında, teknolojinin sunduğu imkanlar ile 1.262 ton daha az plastik kullandı. 2020 yılından itibaren Sütaş çalışanları 4 binin üzerinde öneri ile sürdürülebilirlik çalışmalarına önemli katkı sağladı."