Susuz Yaz filmiyle şöhreti yakaladı! Hülya Koçyiğit'in kardeşi bakın kim çıktı!
Yeşilçam'ın unutulmayan ismi Hülya Koçyiğit, daha 16 yaşındayken 'Susuz Yaz' filmi ile sinema dünyasına adım atmıştı. Rol aldığı sayısız yapımlarla Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu,...Devamı için tıklayınız
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