Reha Muhtar'dan haber var: Taburcu oluyor... Reha Muhtar'dan haber var: Taburcu oluyor...
Survivor Nefise Karatay'dan şoke eden açıklama! Evlenmekten vazgeçti...
Survivor 2023 şampiyonu ve All Star ikincisi Nefise Karatay, aşk hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Evlilik hazırlığı yaptığı yönündeki haberlerin ardından ünlü isim, sevgilisiyle yollarını...Devamı için tıklayınız