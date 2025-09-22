Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü’nün milli paralimpik yüzücüsü Sümeyye Boyacı, Singapur’da düzenlenen Toyota Dünya Para Yüzme Şampiyonası 2025’te büyük bir başarıya imza atarak dünya üçüncüsü oldu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Dünya Para Yüzme Şampiyonası, bu yıl tarihinde ilk kez Asya kıtasında düzenleniyor. Singapur’un prestijli spor tesislerinden biri olan OCBC Su Sporları Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik, Singapur Engelli Spor Konseyi (SDSC) organizasyonuyla hayata geçirildi.

Sümeyye Boyacı, daha önce Avrupa ve Dünya şampiyonalarında elde ettiği başarılarla adını duyurmuştu. 50 metre sırt üstü yarışlarında gösterdiği üstün performansla bronz madalya kazanmayı başaran Boyacı, Türkiye’yi ve Eskişehir’i gururlandırdı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kazandığı bu uluslararası başarı için Sümeyye’yi kutlayarak, “Katıldığı her turnuvada ülkemizi ve şehrimizi başarıyla temsil eden sevgili Sümeyye'yi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.