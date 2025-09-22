Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Korkuteli ilçesine bağlı Manay Mahallesi’nde içme suyu altyapısını yenileme çalışmalarına başladı.Yaklaşık 8,5 kilometrelik yeni hat ile bölgedeki ekonomik ömrünü tamamlamış eski içme suyu boruları, modern borularla değiştirilecek.

ANTALYA (İGFA) - Korkuteli’nin 59 mahallesinde içme suyu temini için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, Manay Mahallesi’nde gerçekleştireceği altyapı yenileme çalışmaları ile yıllardır yaşanan su sorunlarına kalıcı çözüm sağlamayı hedefliyor.

8,5 KİLOMETRELİK MODERN İÇME SUYU HATTI

Korkuteli Manay Mahallesi’nde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren ASAT Genel Müdürlüğü Korkuteli Şube Müdürü Melih Astarcıoğlu, “Mahallemizde ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarının yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 8,5 kilometrelik hat değişikliği yapıyoruz. 63’lük ve 110’luk polietilen borularla içme suyu hattını revize ederek kayıp-kaçakları önlemeyi ve vatandaşlarımıza daha sağlıklı içme suyu imkânı sunmayı hedefliyoruz’’ dedi.

YENİ HATLA SU KESİNTİLERİNE VEDA EDECEĞİZ

Manay Mahallesi Muhtar Azası Halil Kaya çalışmalarla ilgili memnuniyetini dile getirerek, “Daha önce sık sık su kesintileri yaşıyorduk, özellikle yukarıda kalan evlerimize su gitmiyordu ve bu durum bizlere çok zorluk yaşatıyordu. Yeni hatla birlikte bu sorunların artık ortadan kalkacağına inanıyoruz. Büyükşehir Belediyemize ve ASAT ekiplerimize çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.