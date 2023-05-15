Bayburtluların yoğun olduğu İstanbul 1. Bölgeden milletvekili seçilen Suat Pamukçu, partisinin meclise gönderdiği 5 isimden biri oldu. Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu, İstanbul 1. Bölge 1. Sıra adayı olarak girdiği seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Milletvekili olarak meclise girdi. Yeniden Refah Partisi 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde seçilen isimler şöyle: Suat Pamukçu İstanbul ,Muhammed Ali Fatih Erbakan İstanbul ,Mehmet AşılaKocaeli, Ali Yüksel Konya,Doğan Bekin,İstanbul

Suat Pamukçu kimdir?

Suat Pamukçu 1950 yılında Bayburt’ta doğdu.

Baba adı Lütfi, anne adı Havva’dır. İlkokulu Bayburt Şair Zihni İlkokulunda, ortaokul ve lise eğitimini Erzurum Lisesinde üstün başarı ile tamamladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1975-1995 yılları arasında özel sektörde mühendislik ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

24 Aralık 1995 Milletvekili Genel Seçimlerinde Refah Partisi’nden Bayburt Milletvekili olarak 20. Dönem Parlamento çalışmalarına katıldı.

Bu dönemde TBMM Kit Komisyonu ve NATO Parlamenterler Asamblesi üyeliklerinde bulundu. “Yasadışı Telefon Dinlemeleri Araştırma Komisyonu Başkanlığı” yaptı. 18 Nisan 1999 Milletvekili Genel Seçimlerinde Fazilet Partisi’nden yeniden Bayburt Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

Fazilet Partisi’nin Anayasa Mahkemesince temelli kapatılması nedeniyle Saadet Partisi milletvekili olarak 21. Dönem Parlamento çalışmalarına devam etti.

21. Dönemde Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeliği yaptı. Fazilet Partisi ve Saadet Partisi’nin Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi kurucuları arasında yer alan Pamukçu, halen Yeniden Refah Partisi Genel Sekreterliğini yürütmektedir.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Pamukçu, evli ve 4 çocuk babasıdır.