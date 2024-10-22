Su Burcu Yazgı Coşkun partneri Burak Deniz ile setten paylaştı! 'Urfalı sözü'
atv'nin salı akşamları ekrana gelen dizisi Bir Gece Masalı, konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyiciden tam not aldı. Sevilen dizinin Mahir'i Burak Deniz ile Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun, dizi setinden...Devamı için tıklayınız
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