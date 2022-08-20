Bir dizi ziyarette bulunmak için Bayburt’a gelen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ilk olarak Valilik binasında Vali Cüneyt Epcim ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Valilik ziyaretinin ardından Belediye binasına geçerek Belediye Başkanı Hükmü Pekmezi ile bir araya gelen İçişleri Bakanımız Soylu, daha sonra Valilik binası önünde vatandaşlarımızla hitap etti.

Daha sonra İl Başkanlığımıza geçen heyet, burada parti mensuplarımızla toplantı gerçekleştirdi.

İl Başkanlığımızda düzenlenen toplantıya İl Başkanımız Sayın Hacı Ali Polat, Milletvekilimiz Fetani Battal, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Eski İl Başkanlarımız ve parti mensuplarımız katıldı.

Toplantı, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.