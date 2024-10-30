Sosyete şokta! Güven Bostancı ve Çağla Bostancı boşanıyor! 'Kocam beni aldattı'
Sosyetenin örnek gösterilen çiftlerinden Güven Bostancı ile Çağla Bostancı'nın evliliğinde büyük bir kriz patlak verdi. Çağla Bostancı, eşi Güven Bostancı'nın kendisini aldattığı iddialarıyla soluğu İstanbul...Devamı için tıklayınız
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