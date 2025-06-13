Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), güvenlik bilinci eğitimini 13 Haziran 2025 itibarıyla Kurumsal Düşünüm Modeli (KDM-ORG) sistemi üzerinden çevrim içi sunacağını duyurdu. Eğitim, standart, erişilebilir ve izlenebilir bir yapıya kavuşurken, sahte belgelerin önüne geçilmesi ve uluslararası standartlara uyumu hedefliyor.ANKARA (İGFA) - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim ve Sertifikasyon Talimatı (SHT-17.2) kapsamında güvenlik bilinci eğitimine ilişkin önemli bir güncelleme yaptı.

13 Haziran 2025 tarihli düzenlemeye göre, havacılık milki idare amirliklerinin geçenlik eğitimi verme yetkisi kaldırıldı.

Eğitimin SHGM tarafından geliştirilen KDM-ORG sistemi (kdmorg.shgm.gov.tr) üzerinden çevrim içi olarak sunulacağı duyuruldu.

KDM-ORG İLE ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan SHGM, U 01 N HG 001 kodlu KDM-ORG sisteminin eğitimi dijital ortamda merkezi bir şekilde yürüteceği, çevrim içi tamamlanabilen eğitim, standart içerik, erişilebilirlik ve izlenebilirlik sağlayacağı kaydedildi.

13 Haziran'dan itibaren hibrit, kurumsal veya bireysel olarak verilen eğitimler ve bu kapsamda düzenlenen belgeler geçerli sayılmayacağı kaydedildi.