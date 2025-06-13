Minteks Sanat Akademisi, 2024-2025 eğitim döneminin sonunda düzenlediği “Yıl Sonu Resim Sergisi” ile öğrencilerinin bir yıllık emekleri sanatseverlerle buluştu.BURSA (İGFA) - “Hayat Senin, Sanatçısı Sensin” temasıyla hazırlanan karma sergide, 10-17 yaş gruplarından öğrencilerin özgün çalışmaları büyük ilgi gördü.

Sergi açılışında konuşan Minteks Sanat Akademisi Eğitim Koordinatörü Selin İrman, yaratıcı düşüncenin gelişiminde sanat eğitiminin önemine dikkat çekerek, katkılarından dolayı resim eğitmeni Nagihan Ergiyen’e teşekkür plaketini takdim etti.

Öğrencilere yıl boyunca rehberlik eden resim eğitmeni Nagihan Ergiyen ise öğrencilerin sabırla çalışarak ortaya koyduğu eserlerin hem teknik gelişimi hem de hayal gücünü yansıttığını ifade etti.

Sergide eserleri yer alan katılımcı öğrenciler Resul Rıza, İlke Sarıca, İnci Kaya, Elif Çınar, Asya Kopuzoğlu, Ayaz Alakoçoğlu, Selin Çaprazoğlu, Defne Alakoçoğlu ve Elif Bahşende Şahin, başarılarını görünür kılmanın mutluluğunu aşarken, sergiyi izleyenlere de ilham verdiler.