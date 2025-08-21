Dünyanın lider yapay zekâ destekli CRM çözümü Salesforce, cam ve kimyasallar sektörlerinin küresel oyuncusu Şişecam’ın 14 ülkedeki 5 iş biriminde satış, satış sonrası hizmetler ve e-ticaret süreçlerini dönüştürecek.İSTANBUL (İGFA) - Her ölçekten kuruluşun AI ile iş süreçlerini yeniden şekillendirmesine yardımcı olan dünyanın lider yapay zekâ destekli CRM çözümü Salesforce; Şişecam’ın 14 ülkedeki 5 iş biriminde satış, satış sonrası hizmetler ve e-ticaret süreçlerini daha da entegre, akıllı ve çevik bir ekosisteme dönüştürmek için çözümler sunacak.

Salesforce teknolojileri, “Salesforce Professional Services” ile desteklenen kapsamlı CRM ve e-ticaret projelerinin katkısı ileŞişecam, tüm müşteri temas noktalarını tek bir platform altında birleştirecek, her müşteri etkileşimi için 360 derecelik bir görünüm kaynağı oluşturacak. Salesforce ayrıca Şişecam’ın ‘Tek Şişecam’ vizyonu ve stratejik hedefleri doğrultusunda B2B Müşteri Portalı ve Müşteri Yönetim Platformu Projesi’nde de yer alacak. Bu girişim, sistem ve süreçleri uluslararası standartlara uygun şekilde optimize etmeyi ve satış ile pazarlama operasyonlarının etkinliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor.

Salesforce, yeni iş birliği kapsamında bu yıl Sales Cloud, Service Cloud, Platform ve Commerce çözümlerini, gelecek yıl da Salesforce Marketing çözümlerini Şişecam’da uygulamaya alacak.

Uygulamalar ile Şişecam,dijital işgücü platformunda yapay zekâ temsilcilerini büyük ölçekte oluşturan ve dağıtan Agentforce veya tüm kurumsal verileri gerçek zamanlı, güvenli ve çift yönlü birleştiren ve etkinleştiren Data Cloud gibi ileri düzey yapay zekâ ve veri yönetimi çözümlerini kullanmaya hazır hale gelecek.

Salesforce EMEA Bölgesi Gelişen Pazarlar Başkan Yardımcısı Sinan Erkiner: “Cam ve kimyasallar üretiminde küresel liderlerden biri olmasının yanı sıra Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşları arasında yer alan Şişecam’ın dijital dönüşüm yolculuğunun parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Şişecam; satış, servis ve e-ticareti Salesforce platformu üzerinde birleştirerek ve MuleSoft ile entegrasyon altyapısını güçlendirerek endüstriyel üretimde çeviklik, zekâ ve müşteri odaklılık açısından yeni bir standart belirliyor. Bu stratejik iş birliği, güvenilir platformumuzun global işletmelerin bugünün ihtiyaçlarını güvenle ölçeklendirmelerine ve Agentforce ile Data Cloud gibi teknolojilerle geleceğe hazırlanmalarına nasıl olanak sağladığını açıkça ortaya koyuyor.”

ŞİŞECAM HAKKINDA

1935 yılında genç Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayi gelişimine katkı sağlamak üzere Türkiye İş Bankası tarafından kurulan Şişecam, yerel bir girişim olarak başladığı gelişim yolculuğunda yıllar içinde cam ve kimyasallar sektörlerinde küresel bir oyuncuya dönüştü.

Camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global şirket olan Şişecam, sektörlerinde dünyanın en büyük beş üreticisinden biri.

Şişecam; Türkiye, Almanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Macaristan, Bosna-Hersek, Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Mısır, Hindistan ve ABD dahil olmak üzere dört kıtada, 14 ülkede üretim yapıyor. Düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, kimyasallar, otomotiv, cam elyaf, madencilik, enerji ve geri dönüşüm sektörlerinde öncü bir rol oynuyor. İnovasyon ve teknolojiyi işinin merkezinde tutarak yetkin tedarik zinciri sayesinde ürünlerini 150'den fazla ülkede müşterileriyle buluşturuyor.

90 yıllık tecrübesi, yetkin insan kaynağı ve akıllı teknoloji kullanımı ile fark yaratan Şişecam, ana faaliyet alanlarında dünyanın ilk üç üreticisi arasında yer alma hedefine doğru, 23 bini aşkın çalışanıyla birlikte emin adımlarla ilerliyor.

CareForNext stratejisiyle, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda; gezegeni koruma, toplumu güçlendirme ve yaşamı dönüştürme perspektiflerinden cam ve kimyasallar sektörlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışıyor.

Şişecam, daha iyi bir gelecek için teknoloji ve inovasyonun peşinde, tüm ekosistemiyle birlikte gelişim hikayesine devam ediyor. Daha fazla bilgi için: www.sisecam.com.tr

SALESFORCE HAKKINDA

Salesforce (NYSE: CRM), #1 Yapay Zeka CRM’i. Salesforce, her ölçekten kuruluşun yapay zeka ile iş süreçlerini yeniden şekillendirmesine yardımcı olur. Kuruluşlar için ilk dijital iş gücü çözümü olan Agentforce, Customer 360 uygulamaları, Data Cloud ve Einstein AI ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak insan ve yapay zeka temsilcilerini tek bir güvenilir platformda bir araya getirir. Daha fazla bilgi için www.salesforce.com adresini ziyaret edebilirsiniz.