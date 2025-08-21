Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in özel önem verdiği Sırrıpaşa Caddesi, yenilenen yüzüyle hem kent estetiğine katkı sağlıyor hem de esnafın yüzünü güldürüyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in başından sonuna kadar özel önem vererek yenilenmesini sağladığı ve adeta açık AVM’ye dönüşen Sırrıpaşa Caddesi, Ordu’nun çehresini değiştirirken Ordu’yu ziyaret edenlerinde ilk duraklarından bir tanesi oluyor.

Rengarenk görünümü ve modern yapısıyla göz kamaştıran cadde, sık sık tentelerine kadar detaylı temizleniyor.

ÇALIŞMALAR ESNAFI MEMNUN EDİYOR

Yapılan tüm bu çalışmalar Sırrıpaşa Caddesi esnafını da memnun ediyor. Caddenin modern yapısıyla cazibesinin arttığını belirten mahalle sakinleri, esnaflar ve vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e katkıları dolayısıyla teşekkürlerini ilettiler.