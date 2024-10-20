Singapur 'dünyanın en güçlü pasaportları' sıralamasında birinci sıraya yükselerek İspanya'yı tahtından indirdi.İSTANBUL (İGFA) - Singapur 'dünyanın en güçlü pasaportları' sıralamasında İspanya'yı geride bıraktı. İspanya ikinci sıraya gerilemesine rağmen, ilk beşte dört Avrupa ülkesi bulunuyor.

VisaGuide.World'ün bu sıralaması, Henley Pasaport Endeksi ile birlikte seyahat endüstrisindeki en güvenilir listeler arasında yer alıyor.

Şirket dünya çapında 199 ülke ve bölgeyi değerlendirirken, sonuçlar, vizesiz erişime, e-Vizelere ve küresel hareketlilik gibi faktörlere dayandı.

Eylül ayı verilerine göre Singapur pasaportunun dünyanın en güçlü pasaportu olduğunu öne sürerken, ülkenin puanı 100 üzerinden 91,2 olarak açıklandı. İkinci sırada 90,6 puanla İspanya, üçüncü sırada 90,5'le Fransa bulunurken, 90,3 puanla İtalya dördüncü sırada, Macaristan ise 90,2 ile beşinci sırada yer aldı.

Öte yandan ilk 20'de yer alıp Avrupa Birliği'nde (AB) bulunmayan tek ülke olan Japonya ise, geçen yılki sırası olan 15. sıradaki yerini koruyor. Almanya, Avusturya, Hollanda ve İsviçre gibi ülkeler de listenin ilk 10'unda yer alan ülkeler arasında bulunuyor.