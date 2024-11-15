İstanbul'da Şile Limanı'ndan sabah saatlerinde 'Karakaş' adlı tekneyle denize açılan Mehmet Yalçın (64), Ayazma Plajı açıklarında batmasıyla teknesi kaybolurken, balıkçıdan haber alınamadı. Çalışmalara havanın kararması dolayısıyla ara verildi.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Alınan bilgiye göre sabah saati 07.00'de gelen ihbar ile Sahil Güvenlik arama botları ve dalgıçlar arama çalışmalarına başladılar.

Arama çalışmaları sırasında balıkçı teknesinin kamara kısmı bulundu.

Balıkçı Barınağı güvenlik kamerasında kayıp Balıkçı Mehmet Yalçın’ın sabah 04.55 sıralarında limandan çıkış yaptığı görüldü.

Arama çalışmalarına donanımlı balıkçı tekneleri de Sahil Güvenlik ekiplerine destek verdi.

Karadan AFAD ekipleri, denizden ise Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışmaları gün boyu devam etti.

Şile Limanı'nda acılı aile yakınları yetkililerden haber beklerken Balıkçı Mehmet Yalçın’ı tanıyanlar, "Kendisi sportmen biri ve lakabı 'Pehlivan Mehmet' olarak tanırız. Her türlü arama kurtarma çalışmalarında en önce giderdi, Hatay depreminde olduğu gibi. Sabah saatlerinden bu zamana haber alınamamasından dolayı şaşkınlık yaşıyoruz" dediler.

Havanın kararması dolayısıyla arama çalışmalarına ara verildi ve çalışmaların yarın sabah şafak vaktiyle başlayacağı belirtildi.