İstanbul'da Şile Belediyesi’nin Ayazma Otoparkı’nda bazı seyyar işletmelere jeneratörle elektrik desteği sağladığı görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı. Peki, bu hizmet tüm esnafa mı sunuluyor, yoksa kişiye özel mi? Mazot masrafı belediye bütçesinden mi karşılanıyor? CHP’li Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’ya kamuoyu adına soruyoruz!Yılmaz KAMİL / İSTANBUL (İGFA) - Şile Belediyesi’nin 2025 yaz sezonunda Ayazma Otoparkı’nda faaliyet gösteren bazı seyyar işletmelerin enerji sorunu yaşadığı bir süredir konuşuluyordu.

Ancak geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, tartışmaları alevlendirdi. Görüntülerde, Şile Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü logolu bir aracın üzerinde bulunan jeneratörün bazı işletmelere elektrik sağladığı açıkça görülüyor. Bu durum, kamuoyunda “Jeneratör desteği herkese mi, yoksa seçilmiş kişilere mi?” sorusunu gündeme getirdi.

Söz konusu jeneratörün gün boyu çalışması, akıllara bir başka soruyu getiriyor: Bu jeneratörlerin mazot ihtiyacı Şile Belediyesi’nin bütçesinden mi karşılanıyor? Eğer öyleyse, belediyenin mali kaynakları bu şekilde mi kullanılıyor? Daha da önemlisi, elektrik kesintisi yaşayan her esnaf ya da hane bu hizmetten faydalanabilecek mi, yoksa bu destek belirli kişi veya işletmelere mi özel?

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’ya kamuoyu adına soruyoruz: “Mali sıkıntıya düşen ve elektriği kesilen her esnafa veya her eve bu hizmet verilecek mi? Yoksa kişi yada kişilere özel mi?"