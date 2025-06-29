Artvinli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ARSİYAD) üyeleri Meşelipark Cemil Usta'da düzenlenen kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Artvinli sanayici ve iş insanlarını aynı çatı altında buluşturan ARSİYAD'ın Kadın Kolları tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonuna Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, geçmiş dönem CHP Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda ARSİYAD'ın geçmiş dönem başkanlarından olan Mahmut Demiröz, ARSİYAD Danışma Kurulu Başkanı ve geçmiş dönem başkanlarından Gürsel Durmuş, yine önceki dönem ARSİYAD Başkanları Ali Yavuzkaya ve Bahadır Manasoğlu'nun yanı sıra çok sayıda ARSİYAD üyesi katılım sağladı.

Programda konuşan ARSİYAD Başkanı Erdinç Acar, "12 Nisan'da başlayan Artvin Evi'mizin inşaatı 2 buçuk aydır hızla devam ediyor. Müteahhitimiz Naci Bey'e titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Heyecanımızı kaybetmeden, inşaatı yavaşlatmadan devam edebilmemiz için bizi yalnız bırakmamanızı rica ediyorum. Bugün yanımızda olan Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Şadi Özdemir ve kıymetli eşi Nuray Özdemir'e, tüm geçmiş dönem başkanlarımıza ve siz değerli üyelerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Özgürlüğün şehri, kadının kenti Nilüfer'e hoşgeldiniz. Artvin'de doğmuş ve orada okumuş biri olarak, orada dayanışma ihtiyacının ne denli yüksek olduğunu gördüm. Hemşerilerimizin Bursa'da yaşayan nüfusunu göz önüne alırsak, bu dayanışma bilinciyle hareket etmemiz gerektiği ortada. Ben de her zaman yanınızda olacağımı ifade etmek istiyorum. Kadın kollarımızın düzenlediği bu organizasyon çok güzel bir çalışma oldu. Emeği geçen ve buraya katılan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Program Diyetisyen Zeynep Anbar'ın üyelerle sağlıklı beslenme üzerine bilgiler paylaştığı sunumun ardından sona erdi.