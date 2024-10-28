Ziynet Sali'den Mabel Matiz imzalı yeni şarkı Ziynet Sali'den Mabel Matiz imzalı yeni şarkı
Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya evleniyor! Kız istemeden ilk kareler...
Yayınlandığı döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde 'Çilek' karakteriyle ünlenen Zeynep Özkaya ile uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Oğulcan Can, evlilikte ilk adımı attı. Kız isteme töreninden...Devamı için tıklayınız