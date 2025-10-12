Yürümek, merdiven çıkmak, bağdaş kurmak, hatta oturup kalmak bile sizin için ızdıraba mı dönüşüyor? Şiddetli ağrı nedeniyle günlük aktivitelerinizi yapmanızı önleyen bu yakınmalarınızın nedeni kalça eklemlerinizde gelişen bir sorun olabilir!İSTANBUL (İGFA) - Kalça eklemleri, dengede durma, yürüme, koşma ve merdiven çıkma gibi günlük faaliyetlerde kritik rol oynuyor. Aşırı yüklenmeleri yumuşatarak diz ve kalçaları koruyan bu eklemler, hastalık veya kırık durumunda şiddetli ağrı ve hareket kısıtlılığına yol açabiliyor.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Necdet Sağlam, kalça eklemi kireçlenmesi, kırıklar ve çıkıklar gibi sorunlarda protez ameliyatlarının uygun hastalarda başarılı sonuçlar verdiğini vurguladı. Modern protezler ve hassas cerrahi tekniklerle ömürleri 30 yıla uzayan protezler, hastaların günlük hayata hızlı dönüşünü sağlıyor.

EN SIK ŞİKAYET: ŞİDDETLİ AĞRI VE TOPALLAMA

Prof. Dr. Sağlam, kalça protezi gerektiren durumları “kireçlenme, doğuştan/sonradan çıkıklar, romatizmal hastalıklar, kırıklar, tümör, enfeksiyon veya avasküler nekroz” olarak sıralarken, hastalar genellikle kasıkta dize yayılan ağrı, topallama, kilitlenme ve çömelememe gibi şikayetlerle başvurduğunu söyledi.

“Kasığımda ağrı var, yürürken kilitleniyorum, bacağım kısaldı, bağdaş kuramıyorum” ifadelerinin yaygın olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sağlam, "Kalça protezi ameliyatı, hasarlı eklemin yapay eklemle değiştirilmesi anlamına geliyor. Genç ve kemik kalitesi iyi hastalarda çimentosuz, uzun ömürlü protezler (seramik-polietilen veya seramik-seramik) tercih ediliyor. Nadir durumlarda kişiye özel protezler kullanılıyor. Yaş sınırı yok; eklem durumu belirleyici. Sağlam, “Genç hastalarda da bazı durumlarda uygulanabiliyor” dedi.

YENİ NESİL PROTEZLER VE HIZLI İYİLEŞME

Günümüz protezleri kaliteli malzemelerden üretiliyor; robotik, navigasyon destekli minimal invaziv tekniklerle milimetrik yerleştiriliyor. Bu sayede ömür 30 yıla uzuyor. Ameliyat sonrası ertesi gün ayağa kalkılıyor, 1 ayda desteksiz yürünüyor. Sağlam, “Hastanın yaşı, yaşam tarzı, protez kalitesi ve teknik ömrü etkiliyor” uyarısında bulundu.

Ameliyattan 6 hafta sonra yüzme, bisiklet ve kontrollü egzersizler serbest. 3-6 ayda hafif sporların yapılabildiğini ifade eden Sağlam, futbol, basketbol gibi düşme riski yüksek aktivitelerden kaçınılması gerektiğini belirterek, aşırı yüklenmelerden uzak durulmasını istedi.