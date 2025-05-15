Cemiyet Başkanı Murat Okutmuş ve yönetim kurulu üyelerince ağırlanan İl Müdürü Deniz, burada hafta boyunca yapılacak etkinliklere değindi.

Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla il genelinde ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyleyen İl Müdürü Deniz, tema olarak ‘kayıt dışı istihdamın belirlendiğini, kurum olarak da hafta boyunca bu konuyu ön plana alan çalışmalar ve bilgilendirmeler yapılacağını belirtti. Bayburt’ta kayıt dışı istihdamın oldukça az olduğunu söyleyen Nejat Deniz, onu daha da aza indirmek için çaba göstereceklerini kaydetti.

SGK Bayburt İl Müdürü Nejat Denizden BGC’ye Ziyaret2İl Müdürü Nejat Deniz, sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesine ve paylaşılmasına yönelik katkılarından ötürü basın camiası adına BGC Başkanı Murat Okutmuşa teşekkür belgesi takdim etti.

Bayburt basını hakkında Müdür Deniz’e bilgi veren Murat Okutmuş da ziyaretlerinden ötürü kendisine teşekkür etti.