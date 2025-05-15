UN Global Compact Türkiye’nin düzenlediği “Dönüşümün Gücü: İş Dünyasının Sürdürülebilirlik Yolculuğu” başlıklı Ankara Buluşması, 14 Mayıs 2025’te TÜSİAD ev sahipliğinde gerçekleşti. İş dünyası, yeşil dönüşüm, karbon düzenlemeleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konuları tartıştı.ANKARA (İGFA) - UN Global Compact Türkiye, sürdürülebilirlik gündemini masaya yatırmak için TÜSİAD Ankara Temsilciliği’nde “Dönüşümün Gücü: İş Dünyasının Sürdürülebilirlik Yolculuğu” başlıklı bir buluşma düzenledi.

Şirketler, BM ajansları, büyükelçilikler ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, yeşil dönüşüm, karbon düzenlemeleri, insan hakları odaklı tedarik zinciri, sürdürülebilir finans ve toplumsal cinsiyet eşitliği ele alındı.

UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Nursel Ölmez Ateş, açılışta, “2025, krizler ve dönüşüm baskılarıyla şekilleniyor. Sürdürülebilirlik bir seçenek değil, zorunluluk. Buna bağlı şirketler daha dirençli ve rekabetçi” dedi. Ateş, UN Global Compact Türkiye’nin şirketleri sürdürülebilirlik yolculuğunda desteklediğini vurguladı.

Genel Sekreter Melda Çele, UN Global Compact’in insan hakları, çevre, çalışma standartları ve yolsuzlukla mücadeledeki On İlkesini paylaşarak, iklim değişikliği, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir finans alanındaki eğitim ve işbirliği imkanlarını tanıttı.

ŞİRKETLER DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Güzin Öztürk’ün moderatörlüğündeki panelde, Gen İlaç’tan Nadir Ulu, Nurol Holding’den İclal Dural ve Enerjisa Enerji’den Göktürk Demirel, şirketlerinin sürdürülebilirlik stratejilerini, uygulamalarını ve gelecek vizyonlarını aktardı.

Etkinlik, iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkılarını güçlendirmeyi amaçladı.