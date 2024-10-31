Sevgilisini darbeden Can Tunaboylu'na 4.5 yıl hapsi istemi!
"Yüzyüzeyken Konuşuruz" grubunun eski gitaristi Can Tunaboylu, sevgilisi Aybike Çelik'i dövdüğü iddiasıyla yargılandığı davada ilginç anlar yaşandı. Duruşmada, savcılık Tunaboylu için 4.5 yıla kadar hapis...Devamı için tıklayınız
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