Setlere dönen Sinem Kobal'dan estetik iddialarına yanıt gecikmedi
Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi oyuncu Sinem Kobal, 7 yıl aradan sonra setlere geri döndü. 2 çocuk annesi Sinem Kobal'ın sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf ise olay yarattı. Kobal estetik yaptırdığı...Devamı için tıklayınız
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