Serbest Mimarlar Dernekleri Federasyonu’nun (SMDF) olağan yönetim kurulu toplantısı Bursa'da gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa SMD'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya SMDF Genel Başkanı ve İstanbul SMD Başkanı Kurtul Erkmen, Türk SMD Başkanı ve SMDF Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kaçar, İzmir SMD Başkanı ve SMDF Genel Başkan Yardımcısı Uğur Onur, Bursa SMD Başkanı ve SMDF Genel Başkan Yardımcısı Can Şimşek, SMDF Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Dürrin Ulema ve SMDF Yönetim Kurulu Üyesi Ragıp Güneş Gökçek katıldılar.

Toplantıyı değerlendiren Bursa SMD Başkanı Can Şimşek, "Gündemdeki konularımızı değerlendirdiğimiz, yol haritasını belirlediğimiz verimli bir toplantı oldu. SMDF Federasyonu'nu Bursa'da ağırladığımız için mutluyuz" dedi.