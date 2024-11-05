Seda Bakan açıkladı! Rol arkadaşı Hadise'nin en garip alışkanlığı...
Ünlü şarkıcı Hadise, ilk kez oyuncu olduğu "Esas Oğlan" dizisindeki partneri Seda Bakan ile bir YouTube programında bir araya geldi. İki yakın arkadaş, programda birbirlerini ne kadar iyi tanıdıklarını...Devamı için tıklayınız
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